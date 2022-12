Le créateur de CovidTracker pourrait intégrer les équipes de Macron

Le créateur de CovidTracker est en discussion avec la présidence de la République, depuis plusieurs semaines, pour devenir « conseiller data » à l’Élysée.

C’est utile en vue d’instaurer sur ordre du WEF contrôle et crédit social qui se mettent déjà en place en Australie où le crédit social est introduit pour accéder à internet via identifiant numérique. Les Australiens ont besoin de 100 points d’identification pour utiliser les réseaux sociaux et la police aura accès aux comptes, y compris aux messageries privées. Et les certificats de vérification des vaccins sont liés à l’identification numérique. Sans vaccins, on perd tout, comptes en banque, réseaux sociaux, accès à internet…

Cf https://t.me/vivre_sainement_reel/754

Saint Nazaire : Des supporters marocains tirent a bout portant aux mortiers sur les supporters Français#francemaroc pic.twitter.com/MidaUNxHYj — Réalité Actuelle (@RAbsolument) December 14, 2022

Lens : des supporters marocains tirent au mortier d'artifice sur un bar dans lequel des supporters français font la fête #FRAMAR pic.twitter.com/00u9OyzWya — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) December 14, 2022

#Lyon : expédition punitive de l’extrême droite après la qualification de la #France en finale de la #FIFAWorldCup. Des individus cagoulés cherchent à en découdre @lyonmag pic.twitter.com/RxNLKRHVnw — Lyon Mag (@lyonmag) December 14, 2022

