La rage suicidaire occidentale ne connait plus de limites entre chasse au carbone, destruction des hôpitaux, de la nourriture, éoliennes et destruction des paysages, entre fascisme écolo-humanitaire et guerre mondiale nucléaire. On se croirait revenus au temps de la Réforme décrite par Murray Rothbard, qui montre comment ce communisme exalté et apocalyptique (basé du reste sur ce texte extraordinairement dangereux et manipulable qui n’est pas inclus dans le canon orthodoxe) a détruit l’Allemagne et l’Europe – et ce durant plusieurs siècles –avant de partir à la conquête matérielle, missionnaire et calviniste du monde. La volonté (la perpétuelle obsession plutôt) génocidaire occidentale, qu’elle soit nazie ou démocrate, est toujours marquée d’une bonne volonté humanitaire.

Je relis toujours Alain Daniélou, le frère indianiste du cardinal (il serait bon de l’entendre parler de l’effarant Sunak et de l’actuelle dystopie orwellienne anglaise). Lui écrit dans ses Mémoires :

« La recherche de la prospérité étouffe celle de la sagesse et du bonheur de vivre. Je me suis interrogé sur les raisons qui rendaient les Occidentaux modernes si agités et en somme assez rarement heureux. Les Aryens dont sont issus la plupart des peuples qui ont dominé l’Europe, les Achéens, les Doriens, les Celtes, les Romains, les Germains, les Russes, sont des peuples prédateurs. Ayant récemment envahi une grande partie de la planète, peuplé les Amériques et l’Australie, imposé leurs langues à l’Afrique et parfois même à l’Asie, ils ont atteint une limite et leur force d’expansion se retourne contre eux-mêmes. Il semble peu probable qu’ils arrivent à se contrôler. »

A vingt-deux ans j’avais écrit une Nuit du lemming, que j’avais fait lire à Jean Parvulesco plus tard, et qui en sortit enchanté. – récit d’une guerre civile d’extermination dans une principauté germanique (Rurtitania, comme on dit dans la Comédie musicale), et qui annonçait bien à sa manière maladroite ce qui allait se passer.

Mais Daniélou n’est pas tout ; et le vieil ami de Bernanos le révérend père Bruckberger, que j’ai redécouvert récemment, écrivait lui :

« Pour tout détruire invoquez allègrement le concile !… Le fond de l’affaire est que la race blanche traverse une crise d’obsession suicidaire, et désormais la science lui donne la possibilité d’en finir avec elle-même, en douceur, et presque sans le vouloir, à la manière dont se commettent les suicides les plus lâches. C’est cela qu’il fallait dire (Lettre à Jean-Paul II pape de l’an 2000). »

Ce sera moins en douceur que prévu (Bruckberger vantait la Pologne, on est servis). Et on rappellera la prophétie du prêtre écrivain Virgil Gheorghiu :

« Nous périrons donc enchaînés par les esclaves techniques. Mon roman sera le livre de cet épilogue… Il s’appellera la vingt-cinquième heure. Le moment où toute tentative de sauvetage devient inutile. Même la venue d’un messie ne résoudrait rien. Ce n’est pas la dernière heure : c’est une heure après la dernière heure. Le temps précis de la société occidentale. »

https://mises.org/library/messianic-communism-protestant-reformation