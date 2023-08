La France, terre d’inégalités ? Selon une étude de l’Insee, publiée ce mercredi, la moitié des ménages français détenait 92 % du patrimoine début 2021. Mais quand on regarde dans le détail, ces chiffres sont encore plus fous : 5 % des ménages les plus riches ont 34 % du patrimoine, et 1 % en détient 15 %. Cette part « est stable par rapport à celle de 2018 », relève l’Insee.

Selon les données analysées par l’Insee, 1 % des ménages français ont un patrimoine net (sans les emprunts contractés) supérieur à plus de 2,072 millions d’euros. Les 10 % les plus riches ont un patrimoine net supérieur à 633 200 euros. Des chiffres qui donnent le tournis, alors que l’Insee relève que le patrimoine de la moitié des ménages français est au-dessus de 124 800 euros. Il est inférieur à 3 000 euros pour les 10 % les plus pauvres.

Les plus riches ont un patrimoine financier 344 fois plus important que les plus pauvres

L’Insee s’intéresse également au patrimoine financier : c’est l’argent déposé sur des comptes, courant, de placement ou sur d’autres instruments financiers. Si « presque tous les ménages en possèdent », il y a logiquement une certaine inégalité. Les 10 % les moins riches ont de côté au maximum 400 euros, quand les 10 % les plus riches ont au moins 150 000 euros. C’est 344 fois plus entre ces deux segments de la population.

