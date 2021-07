(courrierL)

Suite de l’info Fanche envoyée le 23.7.21 soir (que je reproduis en bas *).

Voir photos en PJ.

NB. Sur vax magnétique etc, je ne diffuse normalement que les infos de scientifiques. Mais comme j’ai profité le 23.7 d’un mail donnant différentes infos sur l’actualité Pass vaxx pour y glisser au passage le témoignage de Fanche (bien que n’émanant pas d’un expert), je fais suivre la suite de ce dernier. Je ne sais pas du tout s’il est fiable. Ceux qui ont eu le temps – contrairement à moi – de lire les 75 infos d’experts que j’ai diffusées sur l’éventuel magnétisme du vax sauront peut-être discerner (comme les membres d’un groupe de travail dédié au sujet).

Eli.

Suite du témoignage de Fanche :

« Voici 2 photos pour illustrer mon mail de l’autre jour. Photos prises assez rapidement à deux minutes de distance .Vous pouvez voir le nombre différent de vacc.inés et le code correspondant à chacun. Si vous ne me croyez pas encore testez vous même. Vous avez un portable mettez le sur parametre puis sur Bluetooth puis sur analyser. C’est très simple »

* 1ère partie du témoignage.

Postée sur Telegram par « Fanche Artiste Breton », le 21.07.21, 03:38, et transmis ds le groupe Trotta par plusieurs personnes, notamment dans

https://t.me/c/1473803239/490778

« ALERTE ! Je confirme que les vaccines sont devenus des objets communicants Bluetooth !!! Hier à la plage de Ploemeur Fort Bloqué en Bretagne : je me baigne à la ceinture, autour de moi une 15 aine de baigneurs sans téléphone dans un rayon de 30 mètres, je détecte avec mon android huit « appareils » Bluetooth avec codes MAC soit 40% des personnes présentes… en me rapprochant de ma serviette sur la plage rayon de 30 mètres environ 45 personnes, je détecte une 21 appareils codes MAC Bluetooth… les vaccines sont donc tous puces dans les vaccins !!!! Vous pouvez tous vérifier facilement par vous-même en faisant de même à la plage !!!! Cela est grave car les vaccins contiennent du graphène qui réagit à la 5G. Chaque vacciné peut donc recevoir individuellement des ondes 5G pour avoir son graphène active et développer thromboses et caillots sanguins !!!! Une extermination de masse des populations est donc en cours !!!! Partager tout cela et contrôler cela par vous-même sur les plages !!!! Voilà pourquoi le gouvernement a fait passer la 5G dans la précipitation pendant le confinement….

Le code est composé de 12 digits chiffres et lettres, unique pour chaque vacc.iné si on se trouve près d’une antenne 5G. On peut voir de dizaine de code dans son super marché. Le passe sanitaire est une supercherie pour ils peuvent très bien reconnaître une personne vacci. née d’une personne non vaci.n.ee. La marque de la bête n’est donc pas très loin (apocalypse chapitre 13 verset 16 à 18). »