Le T-shirt bohémien de Macron et les milliardaires Illuminati

Macron est donc venu à la télé en T-shirt ; on aurait dit un vieil ado. Florian Philippot a dit rapidement qu’on ne pouvait tomber aussi bas ; mais c’est qu’il ignore le logo Illuminati que cette âme damnée (awliya al-shaytan) qui préside à l’extermination de la France et des Français portait sur lui : la chouette des Bohemian Grove. Certains réseaux sociaux s’en sont mêlés pour embrouiller les esprits comme à leur habitude. Le Bohemian Grove est un club contre-initiatique vieux d’un siècle et demi, club qui comporte des banquiers et des politiciens. Il est lié à des rituels (no comment). On a eu en France Rocard (traité de Maastricht) et Giscard (loi Weil, Trilatérale, constitution européenne), qui en ont fait partie pour les Français. Bien sûr et par définition on ne peut savoir ce qui se trame ; et ce club est utilisé par les chasseurs de théoriciens de la conspiration pour embrouiller les esprits (ce qui est aussi la tâche du satanisme et de ses agents, dixit Guénon).

Tout cela montre à qui veut l’entendre que le nouvel ordre mondial est en mode turbo : camps de concentration, extermination, tyrannie techno-démoniaque, on va voir cet automne. Kunstler vient de rappeler que l’association des médecins américains nie la notion de sexe maintenant, et ce dès la naissance. Nous sommes moins dirigés par des fous que par des satanistes qui ont aussi pris le contrôle du Vatican.

Une élite de bureaucrates, de politiciens vendus et de milliardaires miraculeusement riches contrôlent le monde et veillent au grand projet exterminateur. Paul Joseph Watson écrivait ces jours-ci :

« La nouvelle que le milliardaire cofondateur de Google, Larry Page, s’est caché et a acheté des îles privées isolées aux Fidji pour éviter les touristes qui ne sont pas autorisés à entrer souligne une fois de plus comment l’élite utilise les retombées de la pandémie pour se séparer du grand public. »

On liquide les pauvres mais aussi les riches pas assez riches pour se payer des îles, des drones et des robots.

Watson ajoute : « Les touristes sont expulsés et interdits d’entrée dans les pays afin que Page et ses riches amis puissent profiter de leurs journées de loisirs opulents et choyés dans un isolement total…Rien de tout cela n’est nouveau…Depuis que l’humanité a commencé à se diviser en systèmes de classes, les élites enracinées ont toujours cherché à se séparer agressivement du public, à empêcher la création d’une classe moyenne forte et à maintenir une classe de service médiocre qui n’est bonne que pour répondre à leurs besoins. »

Macron travaille pour ce genre de sponsors : les hommes politiques deviennent au sens strict des chiens de garde du nouvel ordre nouveau, satanique et numérique qui s’est mis en place à partir de la pseudo-crise des années 2008. Il le dit et s’en vante avec l’approbation du troupeau médiatique le plus abruti de l’histoire de l’humanité. Espérons que les Français qui se réveillent seront suffisants.

