Macron en T-shirt avec le hibou du Bohemian Club comme logo ?

Alors que le président de la République souhaitait convaincre les français sur les réseaux sociaux d’aller se faire vacciner, les internautes ont retenu uniquement son t-shirt noir et le logo représentant un hibou étrange.

Alors que le président souhaitait rassurer et répondre aux questions sur le plan de vaccination national, les internautes ont retenu qu'une chose : son T-shirt !

Mais quel T-shirt, avec comme logo un hibou, portait Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux ?

Alors que le président de la République souhaitait convaincre les français, à travers des questions-réponses en direct sur les réseaux sociaux au sujet de la vaccination, les internautes ont surtout été intrigués par son t-shirt noir et le logo dessus, représentant un hibou.

Voir le président de la République en t-shirt est assez rare, ce qui a amusé de nombreux internautes. Mais d’autres ont préféré se poser des questions plus suspicieuses sur sa tenue vestimentaire.

Les rumeurs et les théories ont débuté sur Twitter, Instagram et TikTok en commentaire, sous les vidéos du président vantant les bénéfices du vaccin. Le président de la République aurait porté un T-shirt noir, avec comme logo le symbole du Bohemiam club. Rien que ça !

Encore un délire complotiste ? Est-ce que l’équipe de communication du président “s’amuse” à titiller la sphère paranoïaque des réseaux sociaux ? Quelle est la marque du T-shirt d’Emmanuel Macron ?

Alors que n’importe quel influenceur sur le web calcule au détail près tout ce qui passe dans le champ de la caméra, on imagine bien que le choix du t-shirt d’Emmanuel Macron – secondé par une équipe de communication – n’a pas été fait au hasard.

Essayons de voir cela ensemble.

Macron en T-shirt noir avec un hibou ?

Tout d’abord, essayons de comprendre quel est le symbole sur le T-shirt du président de la République. Est-ce un origami ? Un logo connu ? Des cubes et jouets pour enfants stylisés ? En observant de plus près, on remarque bien la forme d’un hibou “géométrique”.

Le logo du t-shirt d’Emmanuel Macron représente bien un hibou.

En rapprochant le logo avec l’image d’un vrai hibou, on reconnait les deux yeux, la forme du haut de la tête triangulaire, le corps et les pattes. Pas de doute, le logo du T-shirt d’Emmanuel Macron représente bien un hibou. Mais est-ce une marque connu ? Un T-shirt fait sur-mesure ou un symbole politique ?

Emmanuel Macron portait le logo du Bohemian club ?

Tou d’abord, qu’est ce que le Bohemian club ? A l’origine, c’est un club politique créé en Californie en 1872 par des journalistes qui souhaitaient se détendre le weekend. Ils nomment leur groupe “Bohemiam Club” en l’honneur du style de vie bohème européen, quelque peu fantasmé par les américains à la belle époque.

La devise du club est : “weaving spiders come not here”, ce qui signifie en français : “Araignées qui tissez, ne venez pas ici”. La devise du club est donc d’y venir sans avoir l’intention de créer un réseau d’influence, mais seulement pour s’y amuser.

Pour la symbolique, il s’avère que l’emblème du club est un hibou. Le fait que les membres du club se réunissent fin juillet chaque année, à cette période de l’année donc, a rajouté de l’eau au moulin des conspirationistes. Alors est-ce qu’Emmanuel Macron portait un t-shirt avec le logo du Bohemian Club ?

Comparons donc les deux emblèmes :

A gauche, le logo du t-shirt porté par Emmanuel Macron. A droite, l’emblème du Bohemian Club.

On remarque dans un premier temps que les hiboux ne sont pas dans la même direction. Si sur le T shirt du président le corps de l’animal penche vers la droite, celui du Bohemian Club va vers la gauche. On retrouve des similitudes sur la forme triangulaire du visage mais pas sur la rondeur des yeux. Le logo du t-shirt d’Emmanuel Macron est trop “stylisé” pour ressembler véritablement au logo du Bohemian Club.

En spiritualité, cet animal évoque la connaissance intuitive, une grande sagesse et la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. A l’époque romaine, le cri du hibou évoquait la mort et il était associé à la sorcellerie. Pour les égyptiens, au contraire, le hibou symbolisait la protection de la mort et portait chance.

Autant de lectures différentes, que l’on peu interpréter comme on le souhaite.

Quelle est la marque du t-shirt hibou d’Emmanuel Macron ?

C’est LA question que tout le monde se pose sur les réseaux sociaux. Au delà du symbole du hibou et des théories farfelues en commentaire sur Twitter ou Instagram, les internautes voulaient également savoir quelle était la marque du t-shirt d’Emmanuel Macron.

Pour l’instant, personne ne connaît la marque du t-shirt d’Emmanuel Macron. Est-ce un t-shirt sur-mesure ? On peut également se poser des questions sur le choix de se vêtement, pour réaliser un live devant de smillions de personnes. Pourquoi avoir choisi ce vêtement ? A-t-il mis un t-shirt pour paraître plus proche des jeunes, qui sont récalcitrant à se faire vacciner ? Souhaitait-il créer un petit buzz en parallèle de son intervention ? Pourquoi ne pas avoir mis une chemise blanche comme bien souvent ?

Tous les réseaux sociaux se posent les memes questions, sans avoir vraiment de réponse.

