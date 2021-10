Les avertissements de black-out s’accumulent. De nouveaux rapports arrivent presque quotidiennement. Après l’avertissement du ministre de l’Intérieur autrichien, c’est au tour d e son colègue du ministère de la Défense de ce manifester. sur Facebook, les forces armées autrichiennes mettent ouvertement en garde contre un black-out à l’échelle européenne. Les signes de l’imminence d’un effondrement paneuropéen complet se multiplient, comme l’explique Herbert Saurugg, expert en pannes d’électricité.

Herbert Saurugg explique dans une interview qu’il faut se préparer à une coupure d’au moins une semaine. Il existe un excellent rapport de Herbert Saurugg sur le site web des forces armées autrichiennes, intitulé « Blackout – Nothing works anymore ». L’auto-préparation pour une période d’au moins 14 jours y est précaunisée.

Selon les forces armées autrichiennes, une panne généralisée d’électricité, d’infrastructures et d’approvisionnement constitue un danger réaliste mais sous-estimé.

Sans électricité, l’approvisionnement en eau et en carburant tombe immédiatement en panne. Un autre scénario dangereux est également évoqué. D’importants entrepôts de congélation où le système de refroidissement ne fonctionne plus et où des substances dangereuses peuvent s’échapper. Mais pas seulement. Outre la perte de l’ensemble du commerce alimentaire, des stations-service et des magasins, la panne affecterait bien sûr aussi la sécurité des banques. Une idée qui laisse beaucoup de place à la spéculation. Même dans les premiers jours de la panne, il faut s’attendre à des situations qui nécessitent une surveillance et une protection spéciales des diverses installations. Un court-métrage qui décrit de manière impressionnante trois jours de black-out. Donc, après trois jours, la peur est terminée.

Le général Richard Barrons anticipe entre les lignes ce que sera la prochaine fermeture des médias sociaux et d’Internet à la chinoise. Le gouvernement sera responsable de la plus grande répression des communications avec l’excuse de la sécurité nationale avant un événement d’origine électronique encore non annoncé.

Expert militaire en nouvelle guerre :

« De cette façon, vous pouvez mettre tous les pays européens à genoux en seulement 14 jours. »

« L’ancien général britannique Richard Barrons dit que les guerres ne sont ni nécessaires ni des ogives nucléaires. Il considère que la combinaison de fusées de précision, de cyberattaques et de réseaux sociaux est bien plus dangereuse ».

Que se cache-t-il derrière la plandémie du Covid 21 et le prochain Blackout en décembre 2021 ? C’est la faillite du système financier mondial, la dette impayable envers la Chine qui a financé la Réserve fédérale et les banques centrales européennes ; et la seule solution pour le cacher est de faire tomber le système financier lui-même. La faim et la mort.

Dans un mois, les centres militaires, les gouvernements, les mairies et les hôpitaux auront été réactivés, le reste dans six mois. Bien que les hôpitaux s’effondrent avec des blessures et qu’il soit pratique d’avoir une grande trousse de premiers soins et une encyclopédie médicale dans un livre, pas sur Internet.

L’islamisme va monter en Europe et aux États-Unis. Quel pays tirera en premier n’a pas d’importance mais on peut imaginer lequel. Des tsunamis et des vents de 120 km/h vont paralyser la vie et les villes.

Cyber ​​​​Polygon est la stratégie d’attaque qui prétend être une défense.

Comme la stratégie du virus initiée par les mêmes qui mettent les mesures qui sont l’outil le plus meurtrier au lieu de la prévention.

Le Blackout commencera par des virus qui fermeront les centrales électriques et nucléaires.

L’Angleterre disposera de l’électricité du Maroc au moyen d’un câble sous-marin ne fournissant que 8 % de la consommation mais qui ne servira qu’à l’élite, l’armée, les bunkers et les palais. Ce qui indique que ce sera un black-out pour les finances de l’Occident et de sa population alors que dans les pays de la rive arabe les centrales électriques seront gardées par l’armée. Des centrales thermiques à la pointe de la technologie qui ont pourtant forcé la fermeture de l’Espagne car cette nouvelle plandémie cible principalement la population blanche occidentale.

La pénurie entraînera le chaos, la faim et des attaques dans les rues à la recherche de nourriture, d’argent, d’or, n’importe quoi et principalement aux mains de soldats subsahariens, marocains et algériens qui nous sont importés en tant que réfugiés et qui seront activés au premier grève de la faim après trois jours de non-alimentation sans supermarchés avec un genre que les camions sans carburant ne pourront pas desservir et avec des attaques sur les routes et les maisons et bâtiments privés.

1. Conservez les aliments secs et cuits qui n’ont pas besoin de froid (électricité), et qui peuvent être consommés lorsqu’ils sont déjà cuits. Du pain aux biscottes et aux noix, ainsi que de la vitamine C et d’autres vitamines.

2.Stockez le carburant pour les véhicules et les générateurs d’électricité.

3. Trousse de premiers soins (nombreux pansements, peroxyde d’hydrogène, alcool, bétadine, paracétamol, ciseaux, ruban adhésif, sérums et sondes, etc.).

4. Retirez tout l’argent de la banque, il ne sera alors pas possible de le récupérer.

5. Pick, pelle, hache, bois de chauffage, bougies en quantité.

16 octobre 2014 : « Le prochain black-out ».

1er juin 2015 : » Stuxnet, un virus militaire qui peut effondrer le monde et tuer des millions de personnes avec des centrales nucléaires. »

4 septembre 2016 : « La panne d’électricité reprend du poil de la bête . La fermeture des centrales nucléaires à l’horizon. L’autre attaque, la silencieuse ».

14 octobre 2016 : « Conservez tous vos fichiers, le cabinet Obama les supprimera dans le courant de ces trois mois 2016. Le grand black-out mondial . »

24 avril 2019 : ATTAQUES ÉLECTRIQUES (énergie scalaire + 5G) : la Chine installe des antennes 5G en Angleterre, et les USA dans l’UE pour la guerre hybride ou mixte (2, double), via des attaques électriques pour le BLACKOUT, au cas où il y aurait des pays qui se rebellent contre le nouveau gouvernement mondial. Ce sont des pompes à impulsions électromagnétiques. Le Venezuela, le Nicaragua et Cuba ont déjà été attaqués depuis Houston et Chicago dans la guerre hybride. Il ne cause pas de pertes humaines immédiates mais génère des maladies + misère par des coupures de courant.

27 janvier 2020 : » APAGON à Madrid pendant quatre heures, aux mains de SEPI et d’INDRA pour le contrôle de la gauche mondialiste des compagnies d’électricité espagnoles ? « , réduit au silence par la presse. Une répétition pour les futures opérations de la loi martiale ? . Verrons-nous des symptômes gastro-intestinaux à Madrid dus à une rupture de la chaîne du froid ? ».

23 mai 2020 : » L’ancien général britannique Richard Barrons annonce entre les lignes un Internet Shutdown-Blackout à la chinoise, probablement en 2021. La quarantaine électronique. «

30 mai 2020 : (Reporté à décembre pour l’instant). « Le gouvernement espagnol a conçu l’effondrement économique pour juin 2020 . L’aide est un mensonge, seuls certains la recevront en septembre. Ils préparent des amendes de 600 euros pour compenser les 400 qu’ils ont promis. En juin, les radicaux de gauche mettront le feu aux principales villes espagnoles, aux banques, aux magasins, aux supermarchés, à la faim et à un retour en quarantaine pour contenir le virus social-communiste. Fermeture temporaire indéfinie de toutes les succursales bancaires à Madrid, Barcelone, Bilbao et Valence sous peu ».

13 octobre 2020 : « L’élite prépare une quarantaine électronique covid pour 2021-2022. Telefónica, Amazon, les banques et El Corte Inglés prévoient une assurance pour le réseau et les équipements électroniques et informatiques. La catastrophe se fera avec des ondes scalaires invisibles et la 5G. Ils annonceront de faux astéroïdes rasant la terre et auparavant tous les télescopes ont été fermés pour ne pas nuire au grand mensonge ».

2 novembre 2020 : « Confirmé : la Police nationale coordonne les Antifas par arrêtés gouvernementaux . »

17 mars 2021 : « Vous préparez une attaque de panne électronique, de vol et de perte de données pour le 11 ou le 21 septembre 2021 ? L’assurance a commencé à établir des polices pour cette année. Cela entraînera une perte de bilans et d’actifs informatisés avec les essais achevés qui ont eu lieu avec Cyber ​​​​Polygon 2020 dirigé depuis le Forum de Davos par Klaus Schwab, Sberbank Group et BI.ZONE. L’épicentre des attentats se situera dans le monde entier mais visera particulièrement les anciennes républiques soviétiques. Ils annoncent qu’ils vont changer le covid 19 pour le covid 21 et que les vaccins arn ne seront d’aucune utilité. De janvier à décembre 2021, la France et l’Espagne ont commencé à construire des camps d’internement ».

21 mars 2021 : « Plandemia 2, Cyber ​​​​Polygon Operations a démarré depuis le Forum de Davos qui se terminera en Chine en septembre : Mettez tous vos contacts d’intérêt et adresses postales dans un cahier et un stylo avant septembre 2021. La deuxième phase d’isolement des personnes : isolement physique et des données, numéros de téléphone et adresses. Ils causeront des problèmes d’approvisionnement et de nombreuses ventes seront des manuels non électroniques. La police sera accompagnée par l’armée dans les rues pour éviter les agressions et mettre en place un contrôle ».

23 juillet 2021 : « Le danger des ondes 5G et la cuisson des corps, des organes et du sang. Décisions eurytiques-aseptiques-électroniques-psychopathiques remplaçant l’empathie et les émotions pour donner des privilèges aux robots. L’ABANDON DES VILLES 5G POUR MIGRER VERS LA CAMPAGNE . Cela nécessitera, comme pour être vacciné, de subir une puce (cartes vaccinées et cartes micropucées dans le cerveau). Les congélateurs pour des milliers de morts qui ont été commandés par Londres, New York et d’autres villes auront des files d’attente de suicide par 5G ».

