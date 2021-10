Lettre du lecteur :

C’est catastrophique.

Comme tu le sais, l’Education Nationale m’a fermé la porte à toute aide sociale (y compris le RSA) c’est dévastateur pour la psyché et le moral.

La solution de devenir auto-entrepreneur ne signifie plus rien lorsque c’est la crise généralisée. Je vais quand même essayer.

Pour ta gouverne personnelle, je t’envoie le courrier du rectorat, mon avocate a dit que c’était non seulement clairement illégal, mais aussi tout bêtement maladroit.

Bon heureusement j’ai de la famille et des amis pour me soutenir un temps… et à la fin je devrais quand même réintégrer l’Education Nationale, par manque de perspectives. Je te tiendrais au courant.

Pour ceux qui n’ont plus de famille ou d’amis, il reste la perspective de mourir par pauvreté (alcoolisme, drogue voire suicide) ou par injection du vaccin… Eh bien la seconde option semble tout de même moins risquée, quand on est au pied du mur, mais c’est un manque de choix travesti en choix.

Honte aux présidents des 15 départements ci-dessous, ils veulent mettre à la rue les non-vaccinés suspendus, en leur supprimant le RSA ! Des monstres !

Il faut absolument relire le processus des permis de travail dans le Ghetto de Varsovie, c’est le même mécanisme de destruction psychologique, qui permettait ainsi aux nazis d’obtenir la coopération résignée de ceux qu’ils allaient bientôt exterminer.

Je suis convaincu qu’il y en avait qui montait dans les wagons en toute connaissance de cause, avec comme perspective que le cauchemar s’arrêterait bientôt pour eux. Nous ne sommes pas dans le maquis ensoleillé de l’été 1944 mais dans le Ghetto de Varsovie en hiver 1942. Pas la même histoire, pas le même dénouement.

A bientôt, X.

Sus-Ouest.fr :

Quinze Départements, dont la Gironde, ont écrit ce vendredi 29 octobre au Premier ministre pour dénoncer l’absence de concertation quant au versement du RSA pour les personnes privées d’emploi suite à un refus d’obligation de vaccination

Les Départements refusent d’assumer seuls le versement du RSA aux antivax. C’est en substance ce qui se dégage d’un communiqué du Conseil départemental de Gironde, écrit ce vendredi 29 octobre en réaction à la demande du gouvernement, qui réclame aux collectivités locales de verser le revenu de solidarité active (RSA) aux « personnes privées d’emploi suite à un refus d’obligation de vaccination. »

Une dépense supplémentaire que dénoncent la Gironde et quinze autres Départements qui ont signé une lettre destinée au Premier ministre Jean Castex. Parmi les signataires, les Landes, la Haute-Vienne et le Lot-et-Garonne. Ces instances estiment anti-législatif de rémunérer certains salariés sous prétexte que ces derniers ne puissent exercer leurs fonctions du fait de leur refus du vaccin anti-Covid.

Le RSA est un « dispositif d’insertion sociale et professionnelle » et il ne peut « remplacer une allocation nationale versée suite à un arrêt d’activité pour motif d’absence de passe sanitaire », soulève ainsi la missive.

https://www.sudouest.fr/gironde/covid-le-departement-de-la-gironde-ne-veut-pas-verser-le-rsa-aux-personnes-refusant-de-se-faire-vacciner-6760719.php

Situation en Espagne :

Le choc énergétique espagnol pousse les industries à limiter leur production.

L’industrie espagnole voit le cours flamber avec 125,5 ­euros le MWh, bien loin des 51,22 euros en France ou des 87,1 euros en Allemagne. L’Espagne n’a pas légiféré en amont pour protéger ses industries, du coup les usines commencent à débrayer.

Arrêt de production

Au moins cinq des grandes entreprises industrielles espagnoles ont décidé de suspendre la production dans leurs usines en raison du prix de l’énergie. Sidenor, située dans la banlieue de Barcelone et distributeur d’acier à échelle européenne, a annoncé l’arrêt de certaines lignes de production. Même situation chez Fertiberia, distributeur de produits de fertilisation agricole. Certaines autres entreprises continuent de travailler mais montent les prix lors de la mise sur le marché des productions. L’énergie représentait jusqu’ici 50% des coûts de production, un chiffre qui est passé désormais à 80%.

Au Pays Basque, Arcelor Mittal a mis en place un système pour réaliser de courts arrêts de production aux heures où l’électricité est la plus chère. Des solutions temporaires qui ne règlent pas le problème de l’augmentation du prix de l’électricité. S’il persiste, économistes et syndicats craignent des délocalisations des grands centres de production, mais aussi des fermetures de plus petites entreprises et de grandes difficultés pour les artisans. Coiffeurs, boulangers ou propriétaires de petites boutiques consomment eux aussi de l’électricité, sans pouvoir répercuter l’augmentation des prix auprès de leur clientèle, qui doit déjà faire face à la hausse des factures à la maison.

