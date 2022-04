Macron a énormément de mal à remplir pour son unique meeting dimanche ! Ils battent le rappel dans tous les sens mais rien n’y fait : un bide !

En plus, énormément d’inscrits sont des faux inscrits !

➡️ Macron doit vivre un enfer cette dernière semaine, alors on continue ! — Florian Philippot (@f_philippot) April 1, 2022

Parait il que le meeting n'est pas retransmit, c'est vrai ? — Alex (@Alexbibou3) April 1, 2022

Magnifique ! Gestion du Covid-19 : Une association de victimes dépose plainte contre 3 cabinets de conseil pour "corruption" et "recel de favoritisme" !

Dont #McKinsey « pilier de la stratégie vaccinale » selon le rapport du Sénat. Ça avance ! pic.twitter.com/9vkaWd0cF1 — Florian Philippot (@f_philippot) April 1, 2022

La presse suisse est moins discrète que la presse française sur l’affaire Hunter Biden et ses activités terrifiantes en Ukraine !

Trump a raison de demander la vérité. Elle sera éclairante à tant de points de vue !

Lire ⤵️ https://t.co/cjGO8Iqrvd — Florian Philippot (@f_philippot) April 1, 2022

Victor Hugo :

Allons, nous allons exposer ce triomphe de l’ordre ; nous

allons peindre ce gouvernement vigoureux, assis, carré, fort ;

ayant pour lui une foule de petits jeunes gens qui ont plus

d’ambition que de bottes, beaux fils et vilains gueux ; soutenu à

la Bourse par Fould le juif, et à l’église par Montalembert le

catholique ; estimé des femmes qui veulent être filles et des

hommes qui veulent être préfets ; appuyé sur la coalition des

prostitutions ; donnant des fêtes ; faisant des cardinaux ;

portant cravate blanche et claque sous le bras, ganté beurre frais

comme Morny, verni à neuf comme Maupas, frais brossé

comme Persigny, riche, élégant, propre, doré, brossé, joyeux, né

dans une mare de sang.

Oui, on se réveillera !

Oui, on sortira de cette torpeur qui, pour un tel peuple, est

la honte ; et quand la France sera réveillée, quand elle ouvrira

les yeux, quand elle distinguera, quand elle verra ce qu’elle a

devant elle et à côté d’elle, elle reculera, cette France, avec un

frémissement terrible, devant ce monstrueux forfait qui a osé

l’épouser dans les ténèbres et dont elle a partagé le lit.

Alors l’heure suprême sonnera.

Cliquer pour accéder à hugo_napoleon_le_petit.pdf