« La guerre, on le verra, est désormais une affaire purement interne. Autrefois, les groupes dirigeants de tous les pays, même s’ils reconnaissaient leur intérêt commun et limitaient ainsi le caractère destructeur de la guerre, se battaient les uns contre les autres, et le vainqueur pillait toujours le vaincu. De nos jours, ils ne se battent plus du tout les uns contre les autres. La guerre est menée par chaque groupe dirigeant contre ses propres sujets, et l’objet de la guerre n’est pas de faire ou d’empêcher des conquêtes de territoire, mais de maintenir intactes les structures de la société ».