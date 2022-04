Sources principales :

Dans la presse belge : « À Bruxelles, les communes les plus vaccinées… sont aussi les plus contaminées ! »

➡️ La vérité vite ! Faites passer ! https://t.co/h49epcEf9d — Florian Philippot (@f_philippot) April 14, 2022

Extraits des flous de Bruxelles :

Bruxelles

Bruxelles Actu

Publié le mercredi 13 Avril 2022 à 14h06

Par F.Dht

Si Molenbeek a rendu le masque obligatoire, à nouveau, dans certaines rues, qu’en est-il des contaminations dans les autres communes ?

« Le Covid, ça existe encore ça ? » Cette petite phrase, vous l’avez peut-être entendue via un ami, un membre de votre famille, sur le ton de la plaisanterie. En effet, la crise sanitaire et les contaminations au Covid sont passées au second plan depuis l’invasion russe en Ukraine, les élections présidentielles françaises, voire la claque hollywoodienne de Will Smith lors de la cérémonie des Oscars. Pourtant, le virus est encore bien présent, et même davantage qu’à certaines périodes, où les règles étaient bien plus strictes.

Un constat alarmant dans la lutte contre le coronavirus: à Bruxelles, les communes les plus vaccinées… sont aussi les plus contaminées! https://t.co/HmPq18FCiN — Yves Pozzo di Borgo (@YvesPDB) April 14, 2022

Et en région bruxelloise ? Eh bien Molenbeek, qui vient pourtant de rendre à nouveau obligatoire le port du masque, est tout simplement la commune… la moins impactée par le Covid sur les 14 derniers jours ! Et si l’on se penche sur chiffres des autres communes bruxelloises, un constat assez interpellant se dégage : les communes les plus vaccinées… sont aussi les plus contaminées !

Bruxelles: les communes les plus vaccinées sont les plus contaminées

Par F.Dht

| Publié le 13/04/2022 à 13:44

Si Molenbeek a rendu le masque obligatoire, à nouveau, dans certaines rues, qu’en est-il des contaminations dans les autres communes? Tour d’horizon.

Deviers–Joncour :

Le Pr Mégarbane annonce sur LCI ce soir la vaccination obligatoire dès l’âge de 2 ans pour l’après élection présidentielle ! Il a donc des infos ?!

Nous allons mener un combat de titan ! ⤵️ pic.twitter.com/Au0Ofaw28B — Florian Philippot (@f_philippot) September 30, 2021

Plébiscite du huit mai 1870 (Wikipédia) :

A contrario, le « non » remporte de bons scores dans le quart sud-est, notamment dans les Bouches-du-Rhône où il est majoritaire, mais aussi en Champagne, en Bourgogne, en Franche-Comté, en Alsace–Lorraine et en Gironde. Les grandes villes telles que Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux et Toulouse se sont prononcées pour le « non »12.

Des policiers ont fait irruption dans une maison à #Shanghai pour emmener un habitant dans un camp de quarantaine. Les policiers ont utilisé un pistolet paralysant pour maîtriser l'homme qui s'était réfugié sur son balcon. #Chine pic.twitter.com/oFB59iIhXq — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) April 13, 2022

Un habitant en colère contre Emmanuel Macron et la classe politique hier lors du déplacement d'Emmanuel Macron a Denain dans le Nord. #presidentielles2022 #24Avril2022 pic.twitter.com/6531zKQsQ8 — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) April 12, 2022

Macron a dilapidé pour rien 650 milliards dans le covid (confinements, couvre-feu, fermetures,…) et nous fait croire qu’il est obligé de faire la retraite à 65 ans pour trouver quelques milliards ?!

Qui peut croire deux secondes à cette fable ?! #MacronDehors — Florian Philippot (@f_philippot) April 14, 2022

Silence assourdissant des « belles âmes » sur les crimes covidistes de #Shanghai et l’abominable terreur qui s’y déploie ! Quelle honte !

Complicité pour préparer la suite ?! — Florian Philippot (@f_philippot) April 14, 2022

Wholesale prices in Germany… +22.6% YoY…



The inflationary peaks of the 1970s are starting to look tiny in comparison… pic.twitter.com/wBAreBWvt9 — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) April 12, 2022

