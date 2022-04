« Le Portefeuille d’Identité Numérique arrive à grand pas en Europe et non permettra d’avoir accès ou NON à de nombreux services comme l’accès à Internet suivant notre vaccination ou nos habitudes de navigation sur des sites « complotistes » par exemple !

Tout sera enregistré et les entreprises qui vous embauchent pourront avoir accès à toutes vos informations intimes et médicales ! »

https://changera3.blogspot.com/2022/04/le-portefeuille-didentite-numerique.html

Alerte sur le portefeuille d’identité numérique qui arrive à grand pas en Europe. pic.twitter.com/UTg4tDmbIQ — Anaïs Tea (@Anaiss_tea) April 25, 2022

https://changera3.blogspot.com/2022/04/le-portefeuille-didentite-numerique.html

DERNIERE EMISSION AVEC SAN GIORGIO

Huit défaites des Le Pen (faites retraite). Un lecteur sur l’opposition autocontrôlée : Trop de zones d’ombres du côté de Marine qui font plus que m’interroger. S’est-elle volontairement amoindrie face à Macron ? Je pensais qu’elle voulait donner une image d’elle plus lisse afin de mettre en lumière la méchanceté de Macron. Mais ne pas réussir à parler d’Alstom, de McKinsey, de Rothschild, d’effleurer le sujet gilets jaunes et de tous ceux privés de leur droits civiques, le flux migratoire massif, son obsession de l’Islam et du voile qui aura été pour beaucoup de potentiels électeurs clairement rédhibitoire…non, ça fait quand même beaucoup trop pour juste donner une image plus « gentille « . Attend-elle 2027 ? Pour récupérer toutes les horreurs de ces 2 quinquennats dirigés par un suppôt de Satan ? Là aussi elle continuera de se tirer une balle dans le pied… décidément.

Pour la troisième élection présidentielle française consécutive, Marine Le Pen a perdu face à un candidat aux intérêts bancaires mondiaux, l’électorat ayant choisi le mondialisme et le multiculturalisme plutôt que l’identité française. Les Le Pen ont perdu 8 élections présidentielles françaises. Un patriote français qui défend la France et représente le nationalisme ethnique français ne peut pas être élu en France.

En Europe, un politicien qui croit en la nation ethnique est considéré comme d’extrême droite. Le terme a été recouvert d’implications nazies. Bien que les nationaux-socialistes allemands soient des socialistes, leur nationalisme ethnique a été utilisé pour discréditer l’idée d’une nation, qui est basée sur une langue commune, une culture commune et une appartenance ethnique commune. Le nationalisme n’est plus une force politique efficace en Europe. Même le concept d’État-nation est mort. Il est remplacé par l’Union européenne.

L’Union européenne est une tour de Babel comme les États-Unis… (Paul Craig Roberts).

Au 24 avril, pourquoi a-t-on fait livrer 12030000 (!) doses de Pfizer pédiatriques (soit + de 2 doses par enfant de 5 à 11 ans) et pourquoi poursuit-on les livraisons régulières alors que les parents ne vaccinent pas leurs enfants (5% jusqu’ici) ?! (Données ministère de la Santé) — Florian Philippot (@f_philippot) April 26, 2022