Les Juifs conduisent-ils à nouveau le monde occidental dans une guerre fatale ?

Paul Craig Roberts

Mon intérêt est la prédominance de la propagande et du mensonge sur la vérité. Ron Unz a le même intérêt. Quatre mois après la parution de ma chronique, « The Lies About World War II » ( https://www.paulcraigroberts.org/2019/05/13/the-lies-about-world-war-ii/ ), Unz a pris le histoire plus loin dans son long rapport, « Understanding World War II » ( http://www.unz.com/runz/american-pravda-understanding-world-war-ii/ ). Les colonnes d’Unz ont tendance à être des monographies ou de petits livres, bien au-delà de la capacité d’attention de la plupart des Américains. Unz m’a donné la permission de republier sa monographie par tranches. Ceci est le premier versement : https://www.paulcraigroberts.org/2019/11/19/the-truth-about-world-war-ii-is-beginning-to-emerge-74-years-later/ et celui-ci est le deuxième :https://www.paulcraigroberts.org/2022/09/15/understanding-world-war-ii/ Ces trois articles ont été pendant quelques années les plus lus du matériel sur mon site Web.

Tout comme l’étude de Ron Unz sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale a clairement montré que les Juifs ont une lourde responsabilité dans la Seconde Guerre mondiale, nous sommes à nouveau sur le point d’être menés à la guerre par des Juifs, qui, sous le nom de néoconservateurs, dominent à nouveau le gouvernement américain comme ils l’ont fait dans la guerre de Roosevelt. temps. Seulement cette fois la guerre sera nucléaire et notre dernière.

Dans le régime de Biden, tous les postes de pouvoir sont détenus par des Juifs – le procureur général (la police), le secrétaire au Trésor (argent), le secrétaire d’État (politique étrangère et guerre). Il n’y a pas un seul protestant blanc anglo-saxon dans le cabinet Biden. Qu’est-ce qui explique que dans un pays de gentils, une infime minorité de juifs occupe les postes de pouvoir au sein du gouvernement américain, les postes de pouvoir dans les médias, le divertissement, les administrations et les facultés de l’Ivy League et la finance ?

Les Juifs occupant des postes élevés au sein du gouvernement américain ont mis en œuvre le coup d’État politique en Ukraine en 2014 qui a installé une marionnette de Washington chargée de créer un conflit avec la Russie. Nous avons maintenant l’attaque américaine contre les pipelines russes Nord Stream, comme promis par Victoria Nuland, la même responsable du Département d’État juif qui, dans une administration précédente, a supervisé le coup d’État anti-russe en Ukraine, qui a déclenché le conflit actuel qui ne cesse de s’étendre.

L’implication juive dans la fomentation de la Seconde Guerre mondiale est compréhensible car les sionistes ont vu la création d’Israël comme le résultat. Mais quelle est leur motivation aujourd’hui ? Pensent-ils que la guerre et les sanctions peuvent retourner les Russes contre Poutine et provoquer un effondrement qui leur permettra de prendre le contrôle de la Russie comme pendant les années Eltsine, ou est-ce qu’ils sont devenus les serviteurs de leur idéologie de l’hégémonie américaine au service d’Israël ?

Quoi qu’ils fassent, la guerre semble être le résultat probable du contrôle juif du gouvernement américain à un moment fatidique de l’histoire.

🚨L'OCCIDENT EST DIRIGÉ

PAR DES INCAPABLES

À peine Biden s'est-il adressé à une défunte lors d'un débat public que la Vice-pdte Harris, en visite en Corée du sud, s'est félicitée à la TV que «les🇺🇸ont une relation très importante,leur alliance avec la République de Corée du Nord» https://t.co/QxeYkmYqJm — François Asselineau (@UPR_Asselineau) September 29, 2022

Aux🇺🇸comme en🇫🇷,🇮🇹,🇩🇪,🇬🇧,etc.,les milliardaires🇺🇸🇪🇺 sélectionnent très minutieusement les marionnettes qu'ils vont placer au pouvoir, par le lavage de cerveau médiatique et sondagier des populations.

🥶Ils choisissent les plus lâches, traîtres, drogués, médiocres et narcissiques. — François Asselineau (@UPR_Asselineau) September 29, 2022

Ce matin sur FranceInfo, Brigitte Autran qui dirige le nouveau conseil scientifique « Mettez un masque. Ça doit devenir un geste éthique. Masque pour l’instant pas obligatoire ».



« Éthique » ?🤦

« Pour l’instant » pas obligatoire ?!

➡️ Sans moi et sans des millions de Français ! — Florian Philippot (@f_philippot) September 30, 2022

Gageons que l’enquête de l’OTAN sur le sabotage de #NordStream désignera coupable…la Russie ! 😂



Pendant ce temps les Américains pouffent de rire !



Quittons l’OTAN vite ! — Florian Philippot (@f_philippot) September 29, 2022

