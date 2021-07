Le premier ministre s’est fixé mercredi un objectif de 50 millions de primo-vaccinés d’ici fin août, sur le plateau du «13 heures» de TF1. Les personnes vaccinées contre le Covid-19 n’auront plus à s’isoler si elles sont «cas contacts».Par Loris Boichot, Pierre Lepelletier et Dinah CohenPublié le 21/07/2021 à 13:44, mis à jour hier à 09:02

Au sortir d’un nouveau Conseil de défense sanitaire, le chef du gouvernement a justifié son projet de loi examiné par le Parlement, à l’origine de vives oppositions dans la population et dans la classe politique. «Nous devons réagir», a-t-il insisté.

Les amis

Je me suis battu jusqu au dernier moment mais il y aura bien un test sanitaire le 23 juillet a frejus et le 24 juillet a la comedie de nice



J’en suis désolé

Je vous attends nombreux



Merci — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) July 22, 2021

● 96% des cas relevés mardi «n’étaient pas vaccinés»

Selon le premier ministre, 96% des 18.000 cas qui ont été déclarés ces dernières 24 heures concernaient des personnes «pas vaccinées». Un chiffre qui a permis à Jean Castex de rappeler que la quatrième vague «arrive» et que «nous devons réagir». «La clé, on la connaît (…) : il faut vacciner», a-t-il lancé.

À LIRE AUSSI :Covid-19 : le variant Delta est-il aussi contagieux que la variole ?

● Une semaine de «pédagogie» après l’entrée en vigueur du passe sanitaire

Dans les établissements soumis au passe sanitaire, les propriétaires bénéficieront d’une «semaine» de «pédagogie» lors de la mise en place du passe, avant que d’éventuelles sanctions soient prononcées.

À LIRE AUSSI :Le passe sanitaire, un véritable casse-tête pour les restaurateurs et les cafetiers

● Les professionnels chargés du contrôle du passe, mais pas des vérifications d’identité

Les gérants des établissements soumis au passe sanitaire «seront responsables du contrôle» du document, mais qu’ils n’auront pas à vérifier l’identité de leurs clients, responsabilité des «forces de sécurité». Ces dernières interviendront soit de manière aléatoire, soit à la demande des professionnels.

● Pas de passe sanitaire dans les écoles

Le passe sanitaire «ne sera pas obligatoire» dans les établissements scolaires à la rentrée, a précisé le premier ministre. «Toute notre stratégie depuis le début de la crise (…) a consisté à ce que les enfants de France soient le plus possible scolarisés», a-t-il déclaré.

À LIRE AUSSI :Covid-19 : le passe sanitaire «ne sera pas obligatoire» dans les écoles à la rentrée, annonce Jean Castex

● Un report au 30 septembre pour les 12-17 ans

Les 12-17 ans ne devraient être soumis au passe sanitaire qu’à partir du 30 septembre, plutôt qu’à partir du 30 août, selon l’amendement adopté par les députés en commission à l’Assemblée nationale. Cet assouplissement du calendrier vise à tenir compte de l’ouverture tardive de la vaccination pour cette tranche d’âge.

À LIRE AUSSI :Passe sanitaire des 12-17 ans : les députés votent pour un report fin septembre

● Vaccination : objectif de 50 millions de primo-vaccinés fin août, cinq millions de rendez-vous ouverts «dans les 15 jours»

L’exécutif veut accélérer la campagne de vaccination pour atteindre 50 millions de primo-vaccinés d’ici fin août. «Dans les 15 jours qui viennent, on va ouvrir cinq millions de rendez-vous», promet le premier ministre. Jean Castex a lancé un «appel solennel» aux «3 millions» de plus de 50 ans souffrant de comorbidités, et annoncé vouloir faciliter la vaccination des adolescents dans les établissements scolaires à la rentrée.

● Les personnes vaccinées n’auront plus à s’isoler si elles sont «cas contacts»

Constatant que les personnes vaccinées «n’ont plus de chance d’attraper la maladie», le premier ministre a assuré qu’elles n’auront plus à s’isoler si elles sont «cas contacts».

● Le reconfinement reste une hypothèse, mais il faut l’«éviter»

Reconfiner le pays est-il désormais exclu ? «Si je vous dis oui, je serais sans doute irresponsable», a déclaré Jean Castex. Le premier ministre a toutefois soulevé «une différence majeure par rapport à il y a un an» : la «vaccination». «Mon rôle, c’est qu’ensemble, on trouve un moyen d’éviter» le reconfinement, a-t-il insisté.

À LIRE AUSSI :À l’intérieur et à l’extérieur, le port du masque tourne à la cacophonie

● «Nous serons intraitables» envers les dérives de manifestants

Jean Castex a dénoncé la «posture idéologique, voire politique» de certains manifestants contre le vaccin ou contre le passe sanitaire. «On a le droit de manifester, mais nous serons intraitables avec ceux qui, au nom de leurs idées, viennent à des actes de violence, comparent (le passe sanitaire) à l’étoile jaune ou à la Shoah, s’en prennent à des permanences de parlementaires, mettent le feu à des centres de vaccination», a-t-il fustigé.

«C’est très grave», a voulu souligner le premier ministre. Jean Castex a cependant voulu faire la distinction avec les «indécis». «Rien ne serait pire que de (les) négliger. Il faut leur parler, et les amener» vers la vaccination, a-t-il réclamé.