Quand l’élève de Davos inaugure le plan mondial du « maître » Schwab

Pour ceux qui aspirent à la fin des restrictions liées à la pandémie, les programmes d’accréditation certifiant leur vaccination contre le Covid-19 ont été présentés comme la clé de la réouverture de l’économie et de la restauration de leur liberté personnelle. Mais la mise en place des passeports immunitaires inaugure et accélère, également l’établissement d’une infrastructure mondiale d’identité numérique.

Pour les oligarques des institutions néolibérales telles que le Forum économique mondial (WEF) de Klaus Schwab, la numérisation des passeports sanitaires représente un outil essentiel dans une transformation économique et politique plus profonde.

Comme l’a récemment déclaré la société de surveillance militaire et le contractant de l’OTAN Thales, , les passeports vaccinaux « sont le précurseur des portefeuilles d’identification numérique ».

Pour beaucoup d’États occidentaux, les passeports vaccinaux numériques promettent un contrôle sans précédent sur les populations partout où de tels systèmes sont mis en œuvre.

Citons Ann Cavoukian, l’ancienne commissaire à la protection de la vie privée de l’Ontario, au Canada, qui a décrit le système de passeport vaccinal (déjà actif dans sa province) comme « un nouveau réseau de surveillance inéluctable où les données de géolocalisation sont suivies partout. »

Aujourd’hui, alors que beaucoup proteste contre le régime d’exclusion des passeports vaccinaux, les leaders du capitalisme mondial font campagne, avec plus d’urgence que jamais, pour introduire l’identification numérique en Occident où les systèmes d’identification et de monnaie numérique ont déjà permis l’extraction de profits incroyables.

Le programme d’identité numérique du WEF jette les bases d’un système mondial de crédit social qui leur donnera le pouvoir de contrôler les citoyens et de punir ceux qu’ils jugent « indignes de confiance ».

En février 2022, le Forum économique mondial (WEF) de Klaus Schwab a publié un nouveau rapport , “Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries”, qui expose les plans pour la création de la quatrième révolution industrielle, une fusion du “physique, monde numérique et biologique. »

Ces mondialistes, non élus, du WEF ont capitalisé sur le Covid et utilisent les “passeports vaccinaux” pour jeter les bases d’une adoption généralisée de l’identité numérique, qui n’est qu’une partie de plus de la grande réinitialisation en action. Un tel outil peut être utilisé, entre autres, pour accéder à vos traitements d’assurance maladie, surveiller les appareils de santé et vos téléphones, ouvrir un compte bancaire et effectuer des transactions financières.

Les banques pourront prendre en compte le comportement social d’un individu, à la fois en ligne et hors ligne, dans le processus de crédit. C’est ce qu’on appelle “l’Alternative Credit Scoring”, qui exploite les mégadonnées pour analyser, non seulement, les antécédents financiers, mais aussi les comportements sociaux. In fine, ce type de système tend à introduire un système de crédit social, comme le Parti communiste chinois (PCC), où l’accès aux biens et services est basé sur le comportement social d’une personne.

La réunion virtuelle du Forum économique mondial (WEF), qui s’est déroulée du 25 au 29 janvier 2021, avait ajouté “l’Alternative Credit Scoring” à son ordre du jour. La cote de crédit traditionnelle analyse le comportement financier d’un individu et tiendra également compte du comportement social d’un individu.

Trudeau est donc un « pionnier » sur la mise en pratique, dans une démocratie occidentale, des théories prophétisées par son “maître” Schwab. D’ailleurs, au Parlement à Ottawa, le député, Colin Carrie a, récemment, posé une question sur l’influence et l’infiltration possible du Forum économique mondial de Klaus Schwab dans le gouvernement canadien (il a été coupé sous prétexte qu’on ne l’entendait pas bien).

Il va être intéressant de voir comment la situation évolue au canada, car, en France, les capacités de résilience de la population française ont été poussées jusqu’à l’extrême. En 2 ans, au gré de la gestion de la crise sanitaire, notre pays s’est progressivement inscrit dans un mimétisme inquiétant des modalités de gestion de la population de la gouvernance chinoise, à croire que la Chine pourrait être un référent acceptable pour nos sociétés d’un monde prétendument libre.

A ce titre et pour bien comprendre la manœuvre qui se prépare, il faut relier cela avec l’identité numérique européenne, promu avec instance par Ursula Von Der Leyen, qui vise à détruire définitivement les États-nations et la résistance opiniâtre. L’euro numérique permettrait ainsi de bloquer automatiquement et à distance ceux qui achètent trop d’essence, consomment trop d’électricité … ou refuse la dictature vaccinale…

63% des Français demandent un référendum sur le #Frexit (sondage publié la semaine dernière).

➡️ Il est temps d’y aller !

Nos débats sur le régalien, l’économie, la politique étrangère, la démocratie retrouveront alors un sens ! — Florian Philippot (@f_philippot) February 21, 2022

https://lesakerfrancophone.fr/henry-david-thoreau-et-la-difficile-desobeissance-civile